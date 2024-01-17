MLB／上澤直之合約細節出爐 母隊火腿入札金最低僅6250美元

日本火腿隊強投上澤直之休賽季透過入札制度挑戰大聯盟，最終只和光芒簽小聯盟合約。據《美聯社》報導，火腿確定拿到的入札金只有6250美元，最多可獲得51萬6250美元。

上澤直之得到2萬5000美元簽約金，如果他被放進40人名單，可獲得250萬美元薪水；若待在小聯盟是22萬5000美元。他登上大聯盟最多可領90萬美元激勵獎金，達80局有10萬，每多10局就領10萬，最多到160局。

上澤直之透過入札制度挑戰大聯盟，火腿能收到合約15%的入札金，目前只有6250美元，如果上澤直之登上大聯盟，達成所有激勵獎金條件，火腿可拿到51萬6250美元。

值得一提的是，道奇簽下山本由伸，歐力士猛牛隊最多能拿到5062.5萬美元入札金；小熊簽下今永昇太，橫濱DeNA隊最高可領982萬5000美元。