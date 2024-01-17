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MiLB／林昱珉進「棒球指南」新秀榜第74名 胡金龍後第一人

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
林昱珉進「Baseball Prospectus」新秀榜第74名。 聯合報系資料照
林昱珉進「Baseball Prospectus」新秀榜第74名。 聯合報系資料照

「Baseball Prospectus」釋出新一季的大聯盟新秀前101名榜單，響尾蛇隊台灣左投林昱珉排在第74名，成為自2008年胡金龍後，再次有台灣球員入選BP的新秀前100名。

美職體系對於新秀評估的榜單中，大聯盟官網的MLB Pipeline、Baseball America與BP是前三大權威榜單，林昱珉成為久違的台灣代表，不過張育成曾在2017年進入ESPN百大新秀第62名、2018年fangraph新秀榜第80名。

2008年胡金龍被Baseball Prospectus列為第32名，同年被Baseball America列為第55名，就看林昱珉能否攻陷更多榜單，他在Baseball Prospectus與大聯盟官網都名列響尾蛇農場第4名，「Baseball America」則排在響尾蛇第7名。

Baseball Prospectus將林昱珉排在農場第7名，速球球速雖不到頂尖，但是球路尾勁能夠製造打者揮空，加上變化球具有進階水準，看好未來有機會成為大聯盟3、4號先發。

林昱珉去年球季從1A升上2A，對於新球季也充滿期待，日前曾表示，如果有機會能夠上大聯盟表，無論哪個位置都可以接受，「只要能夠站穩那個位置。」

大聯盟 林昱珉 響尾蛇

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