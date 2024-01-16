MLB／大谷翔平愛犬咬爛遊戲娃娃 網：看起來像天使球衣

道奇二刀流巨星大谷翔平的愛犬「Decoy」，因與大谷擊掌慶祝奪下MVP，引發球迷熱烈討論。大谷今天在IG限時動態PO出愛犬將娃娃咬爛的照片，再度引發熱議。

知名電玩遊戲製作商KONAMI日前宣布，大谷翔平將擔任棒球遊戲「實況野球」30周年和「野球魂」20周年的推廣大使。大谷翔平接受廠商專訪，提到自己一直都很想養狗，在受傷開刀復健後開始養，他表示，「Decoy給予安慰的存在，我們一起復健和睡覺。」

大谷翔平今天更在IG發2則限時動態，「Decoy」竟然把廠商送的的棒球遊戲娃娃咬爛，棉花散落在家中。圖片被轉發到X（舊推特）等社群網站，Decoy可愛模樣融化許多網友，還有人開玩笑表示，「明年會成為道奇吉祥物」、「那個娃娃看起來像穿天使球衣」。