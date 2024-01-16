MiLB／葛雷諾家族又有人挑戰大聯盟！大都會簽下17歲兒子

名人堂球星老葛雷諾（Vladimir Guerrero）又有兒子要挑戰大聯盟，17歲兒子葛雷諾（Vladi Miguel Guerrero）確定以11.7萬美元簽約金，附帶6萬美元獎學金，加盟大都會隊。

老葛雷諾生涯累積449轟，與5名女子共生下8個孩子，大兒子是藍鳥一壘手小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），他另一個兒子P.葛雷諾（Pablo Guerrero）去年1月和遊騎兵簽約，在多明尼加新人聯盟出賽36場，累積4轟20分打點，打擊率0.224。

大都會今天分別與小葛雷諾弟和國際新秀第6的委內瑞拉捕手Y.羅德里奎茲（Yovanny Rodriguez）簽約。小葛雷諾弟是一名左打，守位是一壘和左外野，打擊和選球能力備受球探肯定。

大聯盟國際自由球員簽約金額度每年1月15日重新計算，簽約前要年滿16歲，且提前向大聯盟官方註冊，這些球員都只能簽小聯盟合約。教士隊繼去年球季以560萬美元簽下排名第1的大物捕手薩拉斯（Ethan Salas）後，今年以465萬美元，搶下今年排名第1的左右開弓游擊手狄佛里斯（Leo De Vries）。