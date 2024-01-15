MLB／大谷翔平愛心棒球手套送抵受災學校 學生開心歡呼

美國職棒大聯盟MLB日籍球星大谷翔平捐贈的棒球手套最近送抵被日本石川縣元旦強震影響的富山縣冰見市，當地小學生今天看到棒球手套後開心地拍手歡呼，稱「心情稍微輕鬆一點」。

以日本富山縣為播放地區的「鬱金香電視台」報導，大谷2023年11月宣布對日本境內大約2萬間的所有小學，捐贈每校3個兒童用手套，總計捐出約6萬個，希望讓日本孩童享受棒球樂趣。

大谷捐贈的棒球手套在1月12日送抵富山縣冰見市的10間學校，其中也包含位於冰見市北大町的比美乃江小學。

比美乃江小學受到石川縣1月1日的強震影響，體育館的窗戶玻璃碎裂、教室的天花板掉落，也有學生的住家因此受災。

學童今天全員到齊，在體育館看校長介紹大谷的愛心手套。校長揭開棒球手套的遮布瞬間，學生們開心地拍手歡呼。

1名六年級的女生一度因為地震被迫避難，相當期待看到大谷捐贈的手套。她戴上手套後表示「地震雖然很可怕，但是戴上手套傳接球心情稍微輕鬆一點」。

另外1名男學生表示，「希望珍惜使用手套，而且能夠超越大谷選手」。

石川縣能登半島1月1日下午發生最大震度7級地震，石川縣政府表示，截至今天下午2時止，已確認縣內共222人罹難、至少1025人受到輕重傷。

與石川縣相連的富山縣也一度觀測到震度5強的地震，富山縣內目前已確認縣內2930棟建築物受災。