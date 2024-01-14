棒球／簽約橫濱假消息 張育成仍在自由市場等待中

台灣好手張育成去年結束與紅襪隊合約後，持續尋找下家，昨天網路傳出他有望與日職橫濱隊簽約，經紀公司否認此傳聞，澄清目前張育成仍是自由之身，等待下一張合約。

社群媒體X（舊稱推特）的帳號管升鲜，昨日貼文指出，橫濱隊與張育成接近達成簽約共識，未來將讓他擔任游擊手，牧秀悟一壘、林琢真二壘的內野陣容，而阪神隊原本也對張育成有興趣，但已經轉換目標。

雖然內容煞有介事，但該帳號過去貼文內容可性度極低，張育成經紀公司也證實此為假消息，目前張育成仍是自由球員，相關合約正由經紀公司洽談，與各隊持續保持接洽。

張育成在大聯盟出賽5個球季、累積235場，不少打擊成績都是台將第一，去年球季在大聯盟敲出6轟、18分打點，打擊率1成62，然而中間遇到左手鉤狀骨骨折、腦震盪等傷勢下放小聯盟，季後成為自由球員。