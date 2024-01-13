MLB／3台灣小將獲選！官網排30隊頂尖國際球員榜

2024年美職國際球員簽約將從美國時間1月15日起跑，大聯盟官網也檢視各隊值得關注的國際潛力股，在這份僅30人的名單中，台灣小將李灝宇、鄭宗哲、林昱珉都上榜。

國際球員對大聯盟來說是重要人才庫，去年美聯、國聯MVP大谷翔平、亞古納（Ronald Acuna Jr.）都是從海外加盟，大聯盟官網也選出30支球隊目前最頂尖的國際球員，在今年賽季表現值得外界期待。

去年因羅倫佐（Michael Lorenzen）交易案轉戰至老虎隊的李灝宇成為代表人物，目前在自家農場排名第8，官網指出，這名右打二壘手強項在乾淨的揮棒，也具備選球能力及成長中的力量，在秋季聯盟展現本色，新賽季有望挑戰更高層級。

進入40人名單的鄭宗哲則成為海盜隊代表，他在海盜農場排名第17，官網認為，鄭宗哲是具有高天花板卻被低估的球員，在2A繳出2成70打擊率，過去兩季加起來更有59次盜壘成功，也展現出具有在大聯盟鎮守游擊的能力。

響尾蛇隊則是由農場排名第4的林昱珉獲選，雖然身高5呎11吋（約180公分）不算出色，速球均速也不到90哩，但官網認為，林昱珉是小聯盟最有魅力的左投之一，原因在於他的變化球球種以及能夠上竄的速球，讓他能夠以80哩左右的變速球製造揮空，同時滑球、曲球都具有潛力，加上投球姿勢，讓他能夠在小聯盟生涯177.2局裡投出231次三振。