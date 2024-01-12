桌球／WTT杜哈球星挑戰賽 林昀儒逆轉晉級8強

在杜哈舉行的WTT球星挑戰賽，台灣好手林昀儒今天以3比2（5比11、11比5、11比3、7比11、11比8）逆轉日本小將松島輝空，晉級男單8強。

昨役輕鬆擊敗世界排名第44的西班牙好手羅貝斯（Alvaro Robles），世界排名第7的林昀儒，順利挺進世界桌球職業大聯盟（WTT）球星挑戰賽的男單16強，今天則要面對爆冷打敗日本名將張本智和的16歲日本小將松島輝空。

首局遭到對手壓制影響發揮，林昀儒以5比11率先讓出，但經過短暫調整後，他立刻展開反撲，靠著拿手的擰球，打得松島輝空毫無招架之力，接連以11比5、11比3取得聽牌優勢。

第4局林昀儒打出強勢4比0開局，眼看將要取得比賽勝利，沒想到松島輝空突然狀況回穩，讓林昀儒陷入苦戰，以7比11讓出。進入決勝第5局，林昀儒一度以3比7落後，不過他並沒有放棄，立刻回敬8比1攻勢，最後更靠著對手回擊失誤，以11比8搶下比賽勝利。

取得男單8強門票的林昀儒，下一輪將對上世界排名第4的中國好手梁靖崑，兩人上週才在WTT總決賽過招，當時林昀儒以1比3落敗。

至於女單戰場，台灣好手鄭怡靜今天在16強面對世界排名第3的中國好手王曼昱，以4比11讓出首局的情況下，隨即以11比7扳平戰局。可惜在第3局錯失局點後，鄭怡靜以11比13、3比11落敗，止步女單16強。