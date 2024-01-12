MLB／就想給光芒調一下！傳上澤直之因此婉拒他隊大聯盟約

今天是火腿隊王牌上澤直之入札交涉截止日，而他也壓線宣布以一張附帶大聯盟春訓邀請的小聯盟合約加盟光芒隊，成功一圓「美」夢，根據「Daily Sports」報導，上澤對光芒調整投手能力有信心，甚至為此放棄了大聯盟合約。

「Daily Sports」爆料，上澤曾收到其他張大聯盟合約報價，但為了加盟光芒寧可選擇小聯盟合約，目前尚未得知合約詳情，但如果能夠成功登上大聯盟，薪水將從底薪74萬美元升至350萬美元，換算日幣約為5.1億，上季上澤的年薪則為1.7億日幣。

報導中指出，上澤會選擇加盟光芒，關鍵原因是有口皆碑的投手養成能力，光芒素有「投手再生工廠」美譽，善用運動科學幫助投手破繭而出，包含斯普林斯（Jeffrey Springs） 、史蒂文森（Robert Stephenson）等人都在年近30歲時投出生涯年。

上澤在受訪時說：「很高興能加入光芒，我對此很感激，我對球隊成功培養投手的豐富歷史很感興趣，所以選擇了這支隊伍。」

光芒上季狂掃99勝，但來季先發戰力短缺，王牌葛拉斯諾（Tyler Glasnow）休賽季被交易至道奇隊，麥克納漢（Shane McClanahan）、斯普林斯因TJ手術賽季幾近報銷，拉斯穆森（Drew Rasmussen）也有傷勢困擾，若上澤能迅速適應大聯盟，或許不用花太長時間就能登上大聯盟。