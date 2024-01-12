MLB／大都會1年2050萬美元留阿隆索躲仲裁 延長合約靜悄悄

大都會今天宣布和全壘打王「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）達成1年2050萬美元合約共識，這個舉動避免了薪資仲裁，但大都會新任棒球營運總裁史登斯（David Stearns）受訪時也坦言，目前雙方距離延長合約共識還有很長一段距離。

生涯曾3度入選明星賽的阿隆索一出道即震撼大聯盟，以破新人紀錄的單季53轟獲得全壘打王及新人王，生涯短短5個賽季狂掃192發全壘打，有3個賽季全壘打數超過40支，上賽季則有46轟、118打點，不過打擊率跌到生涯最低的2成17。

今年是阿隆索第3個仲裁年，也是最後一次，去年他薪資為1450萬美元，季末將成為自由球員的他如無意外將是市場上最熱門的重砲手，儘管雙方陣營都表示有興趣讓阿隆索長留大蘋果，但根據過往報導，阿隆索陣營提出的續約價碼和母隊預期有不小落差，目前沒有跡象表明雙方接近續約。

大都會隊去年季中清倉大拍賣，接連出清陣中明星球員，短期內難以從有勇士、費城人等強權的國聯東區脫穎而出，大都會是否會提前開大約續留阿隆索尚未明瞭，仍有可能將其視為交易籌碼。

營運總裁史登斯受訪時表示：「我傾向不與任何特定球員討論任何合約談判，並將延續這種做法，阿隆索是很棒的球員，也是團隊重要的一份子，希望他能在這裡留上一段時間。」