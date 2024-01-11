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MLB／今永昇太4年5300萬美元加盟小熊 最高可拿8000萬美元

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
今永昇太確定旅美加盟小熊，合約細節出爐。 美聯社
今永昇太確定旅美加盟小熊，合約細節出爐。 美聯社

日職橫濱隊明星左投今永昇太確定與小熊隊簽約，根據「ESPN」報導，雙方今天同意簽下4年、5300萬美元（約台幣16.5億元）的合約，附帶的球團選擇權可讓合約膨脹到5年、8000萬美元（約台幣24.9億元）。

報導中指出，今永昇太與小熊的合約保底4年，但在第2、第3年後，小熊可以選擇延長合約1年，總值將上升到8000萬美元，但如果其中1年小熊隊拒絕延長，今永昇太就可以選擇成為自由球員或留在原本合約中。

今永昇太透過入札制度挑戰大聯盟，時限將在台灣時間明天上午6點截止，而雙方在倒數階段完成簽約，小熊將付給橫濱隊982萬5000美元（約台幣3億元）作為入札費。

今永昇太預期將加入史提爾（Justin Steele）、泰隆（Jameson Taillon）、漢崔克斯（Kyle Hendricks）的先發輪值中，也是小熊今年休賽季至今最大補強。

小熊隊 今永昇太 橫濱

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