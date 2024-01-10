MLB／收不到大谷稅金加州審計長籲修法 網：她可能是巨人迷

大谷翔平休賽季和道奇簽下10年7億美元合約，合約內97%薪水為延遲支付。有人擔心這可能影響加州稅收，加州審計長瑪麗亞（Malia Cohen）日前就呼籲議會，應該修改稅法。

大谷翔平合約期間每年只領200萬美元，剩下6.8億美元會在2034年後陸續支付，這個做法是為了讓道奇有更多薪資空間補強，打造出一支爭冠球隊，道奇也沒辜負期待，後續簽下山本由伸和重砲赫南德茲（Teoscar Hernandez）。

據《洛杉磯時報》報導，如果大谷10年合約走完後離開加州，可能扣不到6.8億美元合約的稅金，預計損失9800萬美元（約新台幣30億）。瑪麗亞指出，現行加州稅收制度讓最高稅率的人能採取高額延遲來逃稅，造成稅收結構嚴重失衡，因此她敦促議會立即採取行動，糾正這種不平衡現象。

大谷翔平擁有強大二刀流能力，大聯盟特地修改規則，讓先發投手同時擔任指定打擊（DH）時，投手身分退場後，能繼續擔任DH。如今有網友笑稱，連加州的法律都可能因大谷改變。不過也有部分球迷質疑瑪麗亞出生於舊金山，根本是巨人球迷，沒搶到人才這樣做。