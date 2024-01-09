MLB／談大谷與道奇佛系合約 前天使教頭麥登：他真的很特別
大谷翔平在大聯盟持續書寫驚奇，接下來將在道奇隊展開生涯的新篇章，過去在天使隊執教過他的鬼才教頭麥登（Joe Maddon）談這位昔日子弟兵，大讚他的特別，與道奇的合約，證明了大谷全心只想贏球。
麥登在2020到22年執掌天使兵符，見證大谷的絕世天賦，他近日接受MLB Network訪問，形容大谷絕對是所有教練所曾執教過的最優秀選手，與他相處，每天都會充滿讚嘆。
被問到大谷擔任野手、負擔守備的可能性，麥登表示，若要選擇，自己會想把他放在右外野或一壘，「別誤會我的意思，我認為他3個外野位置都能守，但我想把他放在對他會有最少耗損的位置。」至於投球定位，麥登說自己唯一的想法就是先發，除此之外的其他計畫，「光想我都覺得不舒服。」
麥登表示，大谷全心全意只想贏球，「他在自己的合約上就證明這點，准許道奇晚點再付給自己薪水，我聽說這是他的提議，真的是個很不一樣的傢伙。」
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