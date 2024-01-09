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MLB／最好與最壞都在紅襪 塞爾坦承簽大約後自己又糟又貴

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
塞爾與紅襪簽下大約之後卻未投出成績，連他都自承又糟又貴。 美聯社
塞爾與紅襪簽下大約之後卻未投出成績，連他都自承又糟又貴。 美聯社

左投塞爾（Chris Sale）日前被紅襪隊交易到勇士隊，回顧紅襪歲月，他坦言不能算是成功，雖然有過兩季風光，但在簽下大約之後卻未投出成績，連他都自承又糟又貴。

塞爾2017年經由交易從白襪轉戰紅襪隊，轉隊第一年為紅襪投出17勝8敗、防禦率2.90，隔年再繳12勝4敗、防禦率2.11佳績，紅襪該年奪冠，季後與他簽下5年1.45億美元合約，平均年薪2900萬美元，但此後的塞爾成績直溜滑梯，加上傷勢影響，2022年甚至全季僅投2場。

紅襪在近日選擇交易脫手這位溢價左投，塞爾今天接受「Foul Territory」節目訪問，被問到在紅襪的日子能否算是成功，他說自己其實不是很想回答這個問題，但他會回應，「在我的認知裡，不是。」

他表示，「從數據來看，2017年應該是我生涯最棒的一年，2018年應該也很接近，或許是生涯第二好的一年，雖然我缺席了一段時間，但我們贏得世界大賽冠軍。」但也是以此為斷點，「在我簽下合約後，我沒做到任何事情。」

塞爾表示，紅襪與自己所簽下5年合約，代表球團對自己的期待，希望再看到2017、18年的成績，「這是他們再跟我簽5年的原因，但結局卻不是如此。」

他坦言：「我棒球生涯最棒的幾年在波士頓，但最糟的幾年也在波士頓，老實說，如果最糟的那幾年不是他X的那麼貴，（倒也還好）…。」塞爾表示，過去幾年絕對不是可以笑看的回憶，但自己也從低潮中學到很多。

塞爾新球季將在勇士展開生涯的新篇章，他也被問到來到勇士後可能落居4號先發的想法，而塞爾開玩笑回應：「就算投得很爛，也不會有人討厭我了。」

紅襪 勇士

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