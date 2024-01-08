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MLB／挺兒子還是女婿？南韓傳奇李鍾範「快樂的煩惱」

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
李政厚(右)和高祐錫攜手挑戰大聯盟。 路透社
李政厚(右)和高祐錫攜手挑戰大聯盟。 路透社

寶貝兒子李政厚加盟巨人隊、女婿高祐錫披上教士隊球衣，南韓傳奇球星「風之子」李鍾範相當開心，但被媒體問到以後要支持誰時，笑說：「別問我這個啦。」

李政厚、高祐錫透過入札制度爭取赴美，最近都有好結果，李政厚和巨人簽下6年1億1300萬元合約，高祐錫也被教士挑中，獲得兩年450萬美元合約。

朝鮮日報指出，兒子、女婿將登上世界最高殿堂，讓李鍾範感到驚訝和高興，但他強調這只是第一步，接下來在大聯盟春訓必須獲得認同，在競爭中生存下來很重要。

大聯盟同區球隊單季對戰13場，李政厚、高祐錫若能穩定出賽，以後碰面的機會不少，媒體形容李鍾範以後關注賽事時，到底挺誰將會有「快樂的煩惱」。

李鍾範透露自己的願望，以後如果有機會，就算沒有酬勞也想赴美擔任教練，學習先進的美國棒球。

李鍾範過去日、韓職棒生涯19年，包括在日職中日龍隊4季，2011年在韓職起亞虎隊退休後擔任球評、教練，去年和高祐錫一起在LG雙子隊奪下韓職總冠軍。

韓職 大聯盟 教士

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