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MLB／官網公布新人王民調 山本由伸在國聯穩居榜首

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
創下大聯盟投手合約總值新紀錄的山本由伸，被看好可以贏得新人王。 法新社
創下大聯盟投手合約總值新紀錄的山本由伸，被看好可以贏得新人王。 法新社

大聯盟新球季將於3月20日開打，道奇、教士隊在首爾高尺巨蛋進行海外開幕戰，官網針對新人王可能人選，對各球團高層進行民調，今天公布結果，道奇投手山本由伸、遊騎兵隊外野手卡特（Evan Carter）最被看好。

官網指出，預測今年新人王是艱鉅任務，美聯沒有真正的熱門人選，國聯也不是非常明確，但山本加盟道奇後有了改變。

山本爭奪戰在去年12月24日由道奇勝出，簽下12年3億2500萬美元合約，直到2035年結束，這個價碼也超越洋基隊王牌投手柯爾（Gerrit Cole）100萬美元，創下大聯盟投手合約總值新紀錄。

官網針對各球團包括總經理、球探、分析部門成員提出一系列問題，也收到30隊回覆，預測山本奪下國聯新人王的可能性最高，占了51%，釀酒人隊19歲外野手喬里奧（Jackson Chourio）排名第2，只有17%。

美聯部分，去年9月9日升上大聯盟的卡特排名第1，例行賽只打23場就一路前進世界大賽，也拚下生涯首冠，今年最被看好奪下美聯新人王，在票選占了36%，金鶯隊前年選秀狀元哈勒戴（Jackson Holliday）拿到30%居次。

道奇 大聯盟 卡特

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