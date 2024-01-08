MLB／「中部+移動式屋頂」 2026WBC決賽舞台 太空人、遊騎兵領跑

2026年世界棒球經典賽決賽主辦城市花落誰家？據傳大聯盟傾向位於北美中部時區的城市、有可移動式屋頂兩大條件，目前由太空人、遊騎兵隊主場領跑。

由大聯盟作為主辦單位的經典賽，進入決賽階段賽事於美國進行，過去主辦地點前4屆都位於西岸，依序是教士、道奇、巨人、道奇主場；去年3月登場的第5屆，以東岸的馬林魚球場作為決賽舞台，票房成績不俗，在這裡進行的15場比賽有11場完售。

近日休士頓媒體曝光太空人爭取作為第6屆決賽主辦球場，「今日美國」報導進一步提到，目前態勢由太空人、遊騎兵兩隊領跑。

報導中提到，「大聯盟強烈傾向讓比賽在中部時區進行，且是具有可移動式屋頂的球場。」同樣位於德州的太空人美粒果球場、遊騎兵全球人壽球場，都擁有可開閉式的屋頂，而全球人壽球場於2020年才啟用，仍是非常新穎的球場。