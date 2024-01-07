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MLB／高尺巨蛋容量僅1.6萬人 海外開幕戰1月下旬瘋狂搶票

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
首爾高尺巨蛋。
首爾高尺巨蛋。

大聯盟新球季3月20日開打，道奇教士隊將在首爾高尺巨蛋進行海外開幕戰，由於座位有限，南韓媒體韓聯社指出，門票爭奪戰即將開始。

大聯盟例行賽首次在南韓開打，3月20、21日在高尺巨蛋進行2連戰，先後由教士、道奇擔任主隊，由於高尺巨蛋容量只有16000人，兩隊加起來又有6名日本、南韓球員，不難想見這兩場比賽的熱度。

道奇去年12月簽下大谷翔平、山本由伸，花了超過10億美元，教士隊除了達比修有、松井裕樹，還有南韓代表金河成、高祐錫，兩隊海外開幕戰預售票將在本月下旬開賣，媒體提醒球迷必須抓緊時間才能搶票成功。

高祐錫4日簽下兩年450萬美元合約，展開旅美生涯，強調必須先在教士投手群搶到一席，才能開始期待以大聯盟球員的身分在祖國投球。

他說：「現在必須透過競爭爭取機會，還不能說自己是大聯盟球員，一旦名字出現在開季名單，才會真正意識到已經進入大聯盟。」

大聯盟本土開幕戰將於3月29日全面展開，道奇在洛杉磯主場對紅雀隊進行開季4連戰，教士也在聖地牙哥主場迎戰巨人隊，同樣連打4場，例行賽將在9月30日結束。

大聯盟 教士 道奇

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