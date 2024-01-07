MLB／先發輪值從6人改回5人 天使官網：失去大谷是重大打擊

天使隊今天正式簽下28歲右投普里塞克（Zach Plesac），1年短約年薪100萬美元，增加先發投手群深度，也可能是長中繼角色；天使官網指出，失去大谷翔平對球隊是重大打擊，希望透過補強在新球季保有競爭力。

大谷過去在天使6季展現二刀流威力，不但打擊率2成74、全壘打171支、打點437分，還投出38勝19敗、防禦率3.01，包辦2018年美聯新人王、去年全壘打王，兩度獲選MVP。

天使高層當然相當清楚，想填補大谷留下的大洞相當困難，只能在3月29日對金鶯隊開幕戰全力找人；官網指出，天使過去因為大谷登板，先發投手採用6人輪值，未來將會回到5人。

普里塞克效力守護者隊5季，合計出賽84場（83場先發），戰績26勝27敗、防禦率4.20，2021年投出10勝生涯代表作，去年出賽5場1勝1敗、防禦率7.59，他說：「加盟天使新的機會、新的開始。」

自由球員市場大咖還有史奈爾（Blake Snell）、貝林傑（Cody Bellinger），未來動向受矚目；官網指出，增加一名打者可取代大谷在指定打擊的一些表現，但天使總經理梅納西（Perry Minasian）不願透露投資計畫，也不討論球團對特定球員是否興趣。