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MLB／飛機延誤差點來不及 高祐錫入札到期前7分鐘才簽約

聯合新聞網／ 綜合報導
趕在入札到期前7分鐘才簽好合約，高祐錫順利加盟教士。 截圖自教士官方X
趕在入札到期前7分鐘才簽好合約，高祐錫順利加盟教士。 截圖自教士官方X

LG雙子隊終結者高祐錫日前與教士隊簽下2年450萬美金合約，正式一圓「美」夢，完成簽約後，他也在今天回到韓國接受媒體訪問，提到自己當時因班機延誤，差點錯過入札期限，直到截止時間前7分鐘才簽下合約。

現年25歲的高祐錫韓職7年生涯累積139次救援成功，2022年以42次救援成功拿下救援王，防禦率僅1.48；上賽季表現則有所退步，出賽44場拿下5年來新低的15次救援成功，防禦率為3.68，但先是奪下杭州亞運金牌，又幫母隊LG雙子奪下29年來首冠，韓職最後一個賽季依舊收穫滿滿。

韓職LG雙子終結者高祐錫以2年約加盟教士，返回韓國開記者會。 歐新社
韓職LG雙子終結者高祐錫以2年約加盟教士，返回韓國開記者會。 歐新社

在受訪中高祐錫說，從確定與教士達成共識再到飛往美國簽約，都是短短一週內發生的事情，起初申請入札時市場熱度不高，能成功簽約自己也如釋重負，「一切都發生太快了，現在還是感覺有點麻木。」

高祐錫也提到拜訪教士主場時遇見了達比修有，兩人還拍了張合照，另外也遇見馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）、馬恰多（Manny Machado）等明星隊友，同時指出自己還不會稱讚自己是大聯盟球員，必須先在教士名單佔有一席之地，才能期待自己的投球成績。

後續高祐錫也談到，為何自己選擇提前入札，而不是再等待一年成為FA，他則回覆道自己回國後只想回LG，也很感謝球隊在入札金僅有90萬美元的情況下仍願意放行，「從2023季前就做好要入札的心理準備，但投得並不好，不過重要的是大聯盟球隊怎麼看自己。」

美國 教士

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