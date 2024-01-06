MLB／今永昇太下家決選名單剩4隊 5天內要做出決定

日籍強投今永昇太的交涉期到下週截止，競爭態勢也逐漸明朗，根據美媒《The Athletic》爆料，一共有4支球隊進入今永的決選名單內，分別是小熊、巨人、紅襪、天使。

隨著今永爭奪戰更加白熱化，越來越多球隊表態退出這場競爭，日前《The Athletic》才提到洋基、大都會、金鶯等隊已經放棄，將目光轉往其他自由球員及交易市場，今天記者鮑登（Jim Bowden）更明確指出，今永將從小熊、巨人、紅襪、天使4隊中做出選擇，這4支球隊不約而同都有先發人手不足的問題。

今永昇太於去年11月27日提出入札申請，一共有45天時間能跟大聯盟球團交涉，目前進入到倒數5天，如果沒有在截止日前簽約，就得回到母隊橫濱隊，預計近日今永陣營就會有答案。

《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）曾提到，有許多高層堅信今永昇太能拿到價碼破億美元的合約，如果最後順利成真，將成為繼大谷翔平、山本由伸、李政厚之後，這個冬天第三位拿到至少1億美金合約的亞洲球員，休賽季的「亞洲熱潮」可見一斑。