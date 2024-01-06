快訊

蔡政府喊供電穩 拿「備轉容量率」證明不缺電合理嗎？

這些大陸用語你會說嗎？他曝這2字「台灣人超愛用」 網尷尬：是真的

中職／曾見證6隊時代的活化石 如今現役剩3打者、1投手

MLB／今永昇太下家決選名單剩4隊 5天內要做出決定

聯合新聞網／ 綜合報導
今永昇太預計近日內會做出決定。 美聯社
今永昇太預計近日內會做出決定。 美聯社

日籍強投今永昇太的交涉期到下週截止，競爭態勢也逐漸明朗，根據美媒《The Athletic》爆料，一共有4支球隊進入今永的決選名單內，分別是小熊、巨人、紅襪、天使。

隨著今永爭奪戰更加白熱化，越來越多球隊表態退出這場競爭，日前《The Athletic》才提到洋基、大都會、金鶯等隊已經放棄，將目光轉往其他自由球員及交易市場，今天記者鮑登（Jim Bowden）更明確指出，今永將從小熊、巨人、紅襪、天使4隊中做出選擇，這4支球隊不約而同都有先發人手不足的問題。

今永昇太於去年11月27日提出入札申請，一共有45天時間能跟大聯盟球團交涉，目前進入到倒數5天，如果沒有在截止日前簽約，就得回到母隊橫濱隊，預計近日今永陣營就會有答案。

《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）曾提到，有許多高層堅信今永昇太能拿到價碼破億美元的合約，如果最後順利成真，將成為繼大谷翔平、山本由伸、李政厚之後，這個冬天第三位拿到至少1億美金合約的亞洲球員，休賽季的「亞洲熱潮」可見一斑。

美金 今永昇太

相關新聞

MLB／巨人送漢尼格回老東家水手 換回前美聯塞揚瑞伊

休賽季亟欲補強輪值的巨人隊今天和水手隊達成交易共識，送出漢尼格（Mitch Haniger）、迪斯克法尼（Anthony DeSclafani）和600萬美金，迎來了曾於2021年拿下美聯塞揚獎的強投

MLB／今永昇太下家決選名單剩4隊 5天內要做出決定

日籍強投今永昇太的交涉期到下週截止，競爭態勢也逐漸明朗，根據美媒《The Athletic》爆料，一共有4支球隊進入今永的決選名單內，分別是小熊、巨人、紅襪、天使。 隨著今永爭奪戰更加白熱化，越

MLB／沒搶到松井裕樹 紅雀向光芒交易前明星後援補強牛棚

這個休賽季積極補強投手深度的紅雀隊，今天又發動交易，以外野手帕拉修斯（Richie Palacios）為代價，從光芒換來了曾在2021年入選明星賽的後援投手基特里奇（Andrew Kittredge）

MLB／真的吃貨！山本由伸有特殊條款 道奇允諾供餐日料

山本由伸與道奇隊的10年3億美元合約，近日經由媒體曝光細節，其中一項引起討論是道奇允諾將盡全力為他提供日本料理，已有球迷...

MLB／沒有大谷的天使不會重建 新任主帥：球員們會準備好

二刀流巨星大谷翔平這個冬天以10年7億美元歷史最大約轉戰道奇隊，顯見對季後賽的渴望，對於原東家天使隊而言，也算正式結束了「大谷時代」，迎來7年來首度沒有大谷的新賽季，新任主帥華盛頓（Ron Washi

MLB／前外野金手套貝德重回紐約 1050萬美元轉戰大都會

根據《紐約郵報》報導，過去曾效力過紅雀、洋基和紅人的貝德（Harrison Bader）與大都會隊達成共識，將以1年1050萬美元價碼重新投入紐約懷抱，新賽季預計將分擔中外野守備任務，讓上季防守成績下

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。