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MLB／真的吃貨！山本由伸有特殊條款 道奇允諾供餐日料

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
山本由伸合約戲中忠，其中一項引起討論是道奇允諾將盡全力為他提供日本料理 路透
山本由伸合約戲中忠，其中一項引起討論是道奇允諾將盡全力為他提供日本料理 路透

山本由伸道奇隊的10年3億美元合約，近日經由媒體曝光細節，其中一項引起討論是道奇允諾將盡全力為他提供日本料理，已有球迷表示忍不住想看山本由伸屆時分享道奇休息室食物的照片。

山本由伸從簽約前造訪各隊，就在「吃」上引起討論，外界注意到他的每次會面都與吃飯有關，就連合約底定後首度曝光，都是與大谷翔平一起享用日本料理。

「紐約郵報」記者海曼（Jon Heyman）日前曝光山本由伸的合約細節，內容除了逐年合約、逃脫條款、往返機票、專屬團隊之外，還有一項是「盡力準備日本食物供隨時享用」。

這項特殊條款引起有趣的討論，有人吐槽：「這還需要盡力？球場附近不就是小東京區。」「道奇知道自己在洛杉磯嗎？隨便丟一塊石頭都會打到壽司店。」據當地媒體指出，洛杉磯有超過1300家日本料理餐廳。

道奇 山本由伸 大谷翔平

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