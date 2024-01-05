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MLB／沒有大谷的天使不會重建 新任主帥：球員們會準備好

聯合新聞網／ 綜合報導
天使新任主帥華盛頓強調球隊沒有要重建。 路透社
天使新任主帥華盛頓強調球隊沒有要重建。 路透社

二刀流巨星大谷翔平這個冬天以10年7億美元歷史最大約轉戰道奇隊，顯見對季後賽的渴望，對於原東家天使隊而言，也算正式結束了「大谷時代」，迎來7年來首度沒有大谷的新賽季，新任主帥華盛頓（Ron Washington）表示球隊不考慮重建，正在為今年做好準備。

華盛頓曾於2007至2014賽季擔任同區遊騎兵隊主帥，並在2010、2011年率隊連兩季闖進世界大賽，2021年則隨同勇士隊奪冠，本季相隔10年再度拾起教鞭，華盛頓坦言這10年來自己學到了很多，相信自己有能力再執教另一支球隊，「這是我所屬的地方，我是個領導者。」

天使連續兩個賽季都只拿下73勝，在缺少了去年貢獻10WAR值的大谷翔平後，勢必會重挫球隊戰力，不過華盛頓表示，球隊目前不考慮重建，「這裡沒有重建，我正在考慮下賽季準備工作，一旦我們做好準備，就能應對眼前所有事，我的球員將為此準備好，這是對球賽該有的態度。」

華盛頓也提到，自己不會回顧過去，目標是將天使打造成一支「每個人都試圖擊敗的球隊」，「在我的職業生涯中，我一直都是這個類型的領導者，現在責任由我承擔，我準備好了，我不怕失敗，因為我不是失敗者，我的球員們也一樣。」

美聯西區是聯盟數一數二競爭的分區，天使上個賽季排名第4，排在前面的有新科世界大賽冠軍遊騎兵、連續3年至少88勝的水手，以及連7年闖進美聯冠軍戰的太空人

領導者 太空人 天使 大谷翔平

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