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MLB／好暖！大谷翔平與道奇合捐3103萬 助能登半島賑災

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
道奇隊二刀流球星大谷翔平展現暖男本色，與球團聯手捐出100萬美元協助家鄉震災。 截圖自道奇官方X(推特)
道奇隊二刀流球星大谷翔平展現暖男本色，與球團聯手捐出100萬美元協助家鄉震災。 截圖自道奇官方X(推特)

道奇隊二刀流球星大谷翔平展現暖男本色，對於家鄉日本的能登半島近日發生震災，大谷與球團聯手捐出100萬美元（約台幣3103萬元），也發表聲明表示：「希望大家可以團結一心，幫助那些受到地震影響的人們。」

日本能登半島在今年元旦發生規模7.6強震，死亡人數至昨天已超過80人，也有179人失聯，這場地震造成許多房屋傾倒，陸上交通和通訊尚未完全恢復，已確認的「全毀」和「半毀」建築物就有200棟以上。

大谷翔平今天在個人社群Instagram發表日文聲明指出，自己與道奇球團將捐贈100萬美元，供能登半島地震賑災使用，「感謝那些參與災後重建工作的人們，我也希望大家可以團結一心，幫助那些受到地震影響的人們，衷心期盼能早日尋獲失蹤者，受災區域也能盡快恢復。」

而道奇隊同樣以英文在自家官方社群發表與球團與大谷的兩則聲明，球團方面指出：「大谷翔平希望提供個人貢獻，道奇球團與古根漢棒球管理公司（道奇營運公司）與大谷合作，共同捐贈100萬美元，協助受到元旦日本震災的影響人們，我們的心與這些人們同在。」

大谷翔平去年季後雖然與道奇隊簽下10年7億美元的大約，但根據延遲支付條款，他今年可動用的年薪僅200萬美元。

道奇 大谷翔平 棒球

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