MLB／今永昇太身價翻倍！傳洋基等3隊退出爭奪戰
日職橫濱隊王牌左投今永昇太季後透過入札制度挑戰大聯盟，距離談判期限1月11日還有6天，據《The Athletic》資深記者羅森索（Ken Rosenthal）報導，今永合約總值至少達1億美元，有3支球隊退出爭奪戰。
大谷翔平和山本由伸加盟道奇後，自由市場大咖投手還有塞揚強投史奈爾（Blake Snell）、蒙哥馬利（Jordan Montgomery）和今永昇太。羅森索指出，洋基、大都會和金鶯都放棄追求今永，但紅襪和巨人等隊會去競爭。
文中指出，今永昇太2023年的表現不如2022年，但過去3季防禦率比日職平均好38%，與黑田博樹和岩隈久志挑戰大聯盟前相似，這兩位選手最終都取得成功。
去年加盟大都會的千賀滉大也是今永昇太的參考對象，千賀與大都會簽下5年7500萬美元合約，上季主投166.1局，防禦率2.98，國聯第2。有球隊高層分析，「今永昇太球種不如千賀，但他在大聯盟也會是優秀的先發投手，至少是3號先發等級。」文末指出，最初預期今永的價碼是4年5200萬美元，現在已經翻倍。
「NJ.com」記者米勒（Randy Miller）也指出洋基不想追求今永昇太，因為是他是一名飛球型投手，不適合洋基球場。米勒還提到，蒙哥馬利（Jordan Montgomery）高機率重返遊騎兵隊。
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