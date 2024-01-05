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MLB／勇士加碼續約塞爾2年3800萬美元 近一半是紅襪付

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
勇士換來塞爾後，立刻以2年3800萬美元（約11.7億新台幣）續約。 美聯社
勇士換來塞爾後，立刻以2年3800萬美元（約11.7億新台幣）續約。 美聯社

勇士隊不僅透過交易從紅襪隊換來7屆明星賽投手塞爾（Chris Sale），更加碼以2年3800萬美元（約11.7億新台幣）續約，當然扣掉紅襪隊交易時附帶的1700萬美元現金，勇士隊負擔的成本很低。

根據大聯盟官網報導，塞爾今年球季年薪為1600萬美元，明年球季2200萬美元，另外合約還包含2026年的1800萬美元球隊選擇權，並取消原本塞爾合約中的延遲支付條款。

這筆延長複數年合約代表的意義是，勇士隊對塞爾的健康狀況有信心。塞爾近年因傷病問題，出賽數急遽下滑，2021、2022年加起來僅出賽11場，去年球季則是20場出賽拿下6勝5敗，防禦率4.30，102.2局投出125次三振。

勇士隊對塞爾出賽狀況雖然會持續關注，但仍將他視為開季先發輪值一員，加入弗里德（Max Fried）、史泰德（Spencer Strider）、摩頓（Charlie Morton）、愛德（Bryce Elder）的行列。

其中弗里德今年球季結束後將成為自由球員，摩頓年滿40歲，勇士隊多簽34歲的塞爾一年，也有能減輕未來尋找輪值的壓力。

勇士 紅襪

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