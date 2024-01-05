MLB／大谷翔平成為亞裔驕傲 學者：超越李小龍與林書豪

日本球星大谷翔平加盟美國職棒洛杉磯道奇隊，轟動體壇；「洛杉磯時報」引述族群學者指出，大谷翔平助亞裔美國人打破刻板印象，成就超越了台裔球星林書豪、華裔影星李小龍。

「洛杉磯時報」近日刊登報導，指出大谷翔平與道奇簽下10年7億美元的破紀錄合約之後，在亞裔美國人間掀起一陣狂熱，標題為「亞裔美國人為了大谷而瘋狂，因為他的球技，也因為他打破了刻板印象」。

報導訪問幾名南加州的華裔、日裔居民，談到成長過程中，在電視上無論任何領域，看不到太多亞洲臉孔，藝術或運動領域更少，大谷翔平的成功讓年輕一代看到不同的機會。

報導提及，長久以來美國存在許多對亞洲人的負面印象，諸如：北越的共產黨、日本帝國的偷襲者、中國的科技間諜、威脅美國工作機會的經濟競爭對手、滿腦子數學和科學的書呆子、Covid-19（2019冠狀病毒疾病）來源等。

如今，大谷翔平的表現吸引全球關注，尤其在亞裔美國人族群的影響力最大。大谷還在天使隊的時候，已經有很多忠實粉絲，現在轉到了知名度更高的道奇隊，距離洛杉磯市中心更近，更有機會贏得冠軍，讓這一波狂熱提升到一個不同的水準。

出身印度的石山學院（Stonehill College）種族、族群與社會正義研究中心教授湯格瑞吉（StanleyThangaraj）在「洛杉磯時報」的報導中分享他的觀察。

湯格瑞吉說，「大谷翔平是我們近十年來一直在尋找的人」，在此之前，林書豪是最後一位引發全球狂熱的亞裔職業運動員。他指出，這位出生於加州托倫斯的台灣移民之子、前美國職籃（NBA）球員，在2011-2012年球季效力紐約尼克隊時，創造了「林來瘋」現象。

湯格瑞吉指出，像林書豪這樣的例子非常稀少，美國普遍存在對亞洲和亞裔男性的刻板印象「不夠男子氣概，頭腦發達、四肢簡單」。

報導引用了Podcast節目「亞裔在棒球」（Asians inBaseball）主持人說法：「亞洲人和亞裔美國男性……在世界歷史上向來被剝奪了男子氣概，這件事成為重大的國際新聞對這樣的文化有很大的意義。」有別於傳統亞洲人的職業選擇，大谷翔平不是任天堂的創辦人、不是武術專家也不是醫師，大谷翔平是一名棒球選手。

他指出，這種刻板印象未必影響全體亞裔美國人，但大多數人都意識到這種成見的存在，這也是李小龍在1970年代在大銀幕上引人注目的原因。亞裔族群因為李小龍感到驕傲，覺得受到鼓勵。

湯格瑞吉以自身的成長經驗為例，他當年在印度南部還是一名中學生的時候，房間裡面貼滿了李小龍的海報，在他的心目中李小龍是一名亞洲鬥士，李小龍的作品激勵了湯格瑞吉思考，如何面對霸凌、印度權力結構和英國殖民主義等問題。

湯格瑞吉指出，大谷翔平的地位已經到達了另一個層次，李小龍在亞洲傳統武術上表現出色，但大谷翔平則是在最具美國特色的棒球運動中稱霸；「林來瘋」只持續了幾個月，大谷翔平這顆明星卻閃耀了好幾年。