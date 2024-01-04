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MLB／老闆不肯開錢包 美東王者金鶯是交易市場潛在大買家

聯合新聞網／ 綜合報導
據傳金鶯正積極推動白襪王牌希斯的交易。 美聯社
據傳金鶯正積極推動白襪王牌希斯的交易。 美聯社

美聯東區冠軍金鶯隊去年打出破百勝驚奇賽季，外界原先預期休賽季會有更多補強，不過這個冬天至今動作不多，但根據外媒報導，比起在自由市場「大撒幣」，金鶯更有興趣透過交易升級先發輪值。

金鶯上賽季在分區系列賽慘遭世界大賽冠軍遊騎兵橫掃，最大原因出自於先發輪值，3場比賽的先發投手皆投不滿5局，後兩場更是都只投1.2局，也因此加深輪值深度成為總管艾力亞斯（Mike Elias）季後的首要課題。

不過金鶯顯然沒有意願追求自由市場上的先發大魚，特別是在今年「買氣旺盛」的環境下，球隊和史奈爾（Blake Snell）、蒙哥馬利（Jordan Montgomery）、今永昇太等強投的名字都沒有連結。

根據大聯盟官網報導，在老闆不開荷包的條件下，金鶯充沛的農場資源是補強的一大利器，坐擁6名前50大新秀，金鶯對白襪王牌希斯（Dylan Cease）非常感興趣，同時也將目光鎖定在馬林魚隊過剩的年輕投手群，包括盧薩多（Jesus Luzardo）、卡布雷拉（Edward Cabrera）等人；此外水手隊也被評為潛在交易對象。

金鶯休賽季至今，相比於同區的藍鳥、洋基，顯得十分安靜，目前僅以1年1200萬美元網羅名終結者金布洛爾（Craig Kimbrel），花費甚至比去年還要少，去年金鶯團隊薪資僅7100萬美元，全聯盟僅優於運動家隊。

薪資 團隊 金鶯

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