MLB／落跑球星法蘭柯今正式被起訴 涉嫌洗錢、商業性剝削

明星游擊手法蘭柯（Wander Franco）深陷桃色醜聞，日前遭正式逮捕，涉嫌與未成年少女發生性行為的他今在法庭上遭到起訴，法蘭柯與該少女的母親皆被多明尼加檢察官指控洗錢罪、商業性剝削等罪名。

法蘭柯先前一度因法院傳喚未出庭而引發「落跑」爭議，還解雇原本委託的律師團隊，直到前天才在新律師團隊的陪同下現身多明尼加檢察官辦公室，審訊結束後立刻被逮捕，並於本日受審。

今天在法庭上，檢察官一口氣以洗錢罪和商業性剝削等罪名起訴法蘭柯和未成年少女的母親，法庭中提到，法蘭柯在與當時14歲的少女發生性關係後，每個月會向少女母親匯款10萬比索；此外，法蘭柯的母親被查到同樣曾匯款給少女母親，3次合計為200萬比索。

檢察官提到，預計讓法蘭柯和少女母親交保並限制居住，並會在當地時間禮拜五裁定將執行羈押或是交保候傳，目前檢方則拒絕對案情發表評論。

法蘭柯於2021年底簽下11年1.82億美元，但近兩個賽季為底薪期，加上500萬美元簽約金，合計只領到800萬美元，如果就此結束大聯盟生涯，未來的大好「錢」途也將成一場空。