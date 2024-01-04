MLB／教士罕見不設首席教練 教頭：我永遠不會被驅逐出場

教士隊新總教練席爾特（Mike Shildt）公布新賽季教練團，將不會有首席教練，他會在比賽詢問多位教練的意見來做決定。

教士找來新打擊教練羅德里奎茲（Victor Rodriguez），他過去曾在守護者6個賽季，投手教練尼布拉（Ruben Niebla）則續留，他連3年在教士工作。

教士隊大聯盟總協調巴爾巴（Ryan Barba）將分擔以往首席教練的任務，要處理場地協調。艾斯波西托（Brian Esposito）是捕手教練兼比賽策略助理，尼布拉是投手決策助手，羅德里奎茲會負責代打安排。

席爾特表示，「我們是一支非常有深度且棒球智商很高的團隊，以整體方式看待問題，檢視每個教練職位，並考慮他們的優勢和技能。」

如果新賽季席爾特被裁判趕出場，誰要代理總教練職務？席爾特開玩笑地說，「這件事永遠不會發生，我會執教162場。」席爾特隨後認真表示，艾斯波西托和尼布拉會共同承擔責任。