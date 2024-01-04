MLB／「老爹」性別揭曉派對竟揮棒落空 網：內角高是弱點
48歲紅襪傳奇球星「老爹」歐提茲（David Ortiz）即將成為4寶爸，他日前在性別揭曉派對中，面對女友的投球竟「揮棒落空」，超糗畫面在網路上引發熱議。
歐提茲生涯初期效力雙城表現平平，轉戰紅襪後成長為重砲手，2006年單季54轟和137分打點拿下雙冠王，生涯最後一季還奪下打點王。歐提茲總共10度入選明星賽、有7座銀棒獎，幫助紅襪拿下3個世界大賽冠軍，因此退休後不久就入選名人堂。
沒想到身經百戰的歐提茲卻在性別揭曉派對踢到鐵板，影片中可見，歐提茲擔任打者，女友投出裝有性別揭曉粉末（藍或粉紅）的球，身旁友人似乎完全沒料到歐提茲會揮空，搶先拉炮公布寶寶是男生，隨後開心地抱在一起慶祝。
影片被傳遍後，網友紛紛吐槽，「他不是在面對洋基隊」、「女友看過他的球探報告」、「內角高球是弱點」。
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