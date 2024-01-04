快訊

日本不平靜！東京澀谷車站傳「有人持刀揮舞」 地鐵2線一度停運

國中生割頸案「乾妹」疑串證目擊者！警方搜索全被駁回 新北地院回應了

20人跨年包棟兩夜砸9萬！滿屋昆蟲屎、晚餐才十人份 業者回應了

MLB／「老爹」性別揭曉派對竟揮棒落空 網：內角高是弱點

聯合新聞網／ 綜合報導
「老爹」歐提茲。 美聯社
「老爹」歐提茲。 美聯社

48歲紅襪傳奇球星「老爹」歐提茲（David Ortiz）即將成為4寶爸，他日前在性別揭曉派對中，面對女友的投球竟「揮棒落空」，超糗畫面在網路上引發熱議。

歐提茲生涯初期效力雙城表現平平，轉戰紅襪後成長為重砲手，2006年單季54轟和137分打點拿下雙冠王，生涯最後一季還奪下打點王。歐提茲總共10度入選明星賽、有7座銀棒獎，幫助紅襪拿下3個世界大賽冠軍，因此退休後不久就入選名人堂。

沒想到身經百戰的歐提茲卻在性別揭曉派對踢到鐵板，影片中可見，歐提茲擔任打者，女友投出裝有性別揭曉粉末（藍或粉紅）的球，身旁友人似乎完全沒料到歐提茲會揮空，搶先拉炮公布寶寶是男生，隨後開心地抱在一起慶祝。

影片被傳遍後，網友紛紛吐槽，「他不是在面對洋基隊」、「女友看過他的球探報告」、「內角高球是弱點」。

歐提茲

相關新聞

MLB／大谷翔平沒加盟好失望 藍鳥總管：接到艱難的電話

日本二刀流球星大谷翔平去年季後吸引多隊追逐，最終落腳道奇隊，藍鳥隊總經理艾金斯（Ross Atkins）回憶當時爭取大谷...

MLB／高祐錫2年約加盟教士 曾想故意觸身大谷起爭議

美職教士隊又簽下亞洲投手，今天宣布與韓職LG雙子隊終結者高祐錫簽下2年合約，讓今年國聯西區對決話題滿滿，高祐錫有機會對決...

MLB／國聯西區濃濃亞洲味！7名亞洲好手、教士包辦4位

亞洲浪潮席捲大聯盟休賽季，來自日本的球星大谷翔平、山本由伸分居自由市場上前兩名，最終皆以歷史級大約加盟道奇隊，而在今教士隊宣布簽下韓籍投手高佑錫後，光是國聯西區就已經有高達7名來自亞洲職棒的好手。

MLB／今永昇太入札倒數一周引7隊瘋搶 有望簽破億美元合約

橫濱隊王牌左投今永昇太是現今自由市場上最佳亞洲投手，至今仍尚未決定下家，距離1月11號的最後簽約時間邁入倒數一周，這場爭奪戰也逐漸白熱化，大聯盟各隊近期紛紛加緊腳步，據傳共有7隊對今永抱持興趣。

MLB／「老爹」性別揭曉派對竟揮棒落空 網：內角高是弱點

48歲紅襪傳奇球星「老爹」歐提茲（David Ortiz）即將成為4寶爸，他日前在性別揭曉派對中，面對女友的投球竟「揮棒落空」，超糗畫面在網路上引發熱議。 歐提茲生涯初期效力雙城表現平平，轉戰紅

MLB／教士罕見不設首席教練 教頭：我永遠不會被驅逐出場

教士隊新總教練席爾特（Mike Shildt）公布新賽季教練團，將不會有首席教練，他會在比賽詢問多位教練的意見來做決定。 教士找來新打擊教練羅德里奎茲（Victor Rodriguez），他過去

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。