MLB／高祐錫2年約加盟教士 曾想故意觸身大谷起爭議

美職教士隊又簽下亞洲投手，今天宣布與韓職LG雙子隊終結者高祐錫簽下2年合約，讓今年國聯西區對決話題滿滿，高祐錫有機會對決妻舅李政厚，也會碰上曾因爭議言論而將名字連結在一起的大谷翔平。

根據大聯盟官網報導，教士隊與高祐錫簽下的2年、450萬美元合約，「The Athletic」透露合約細節，今年年薪175萬美元、明年225萬美元，另外還有第3年的共同選擇權，若執行則年薪為300萬美元，或教士可以50萬美元買斷。而LG雙子隊可獲得90萬美元入札金。

這是教士隊去年球季結束後簽下的第二位亞洲投手，前一人是5年2800萬美元合約加盟的日本投手松井裕樹，與現有的蘇亞雷斯（Robert Suarez），三人定位同樣是後段局數的後援投手。

教士隊原有達比修有、金河成，加上松井裕樹、高祐錫已有4名亞洲球員，高祐錫太太的哥哥李政厚同樣在去年季後行使入札，並加盟巨人隊，而道奇隊則有大谷翔平、山本由伸加入，國聯西區聚集亞洲面孔。

高祐錫的名字也意外與大谷翔平掛鉤，原因是去年經典賽開打前，高祐錫被問到如何對決大谷翔平時，開玩笑說，沒地方丟的話，會往大谷不痛的地方丟一顆慢球，雖然原意是要稱讚大谷是名難以解決的偉大球員，但卻引發外界認為他有故意觸身球的想法。

高祐錫對自己輕率的發言致歉，並強調自己想要對決大谷，但後來因傷退出南韓隊無緣碰頭，如今兩人在同一聯盟，對決機會大增。