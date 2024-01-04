MLB／旅外如願 南韓高祐錫進軍大聯盟

去年球季結束後，日本、南韓及中華職棒共7名球員提出旅外申請，隨著韓職LG雙子隊投手高祐錫有望與教士隊簽約，其中4人有望挑戰大聯盟，剩今永昇太、上澤直之動向未明，中職唯一代表曾峻岳坦言無正式合約。

韓職1打1投行使入札制度挑戰大聯盟舞台，培證英雄隊「風之孫」李政厚上月已與巨人隊簽下6年1.13億美元合約，昨「紐約郵報」指出，高祐錫與教士接近簽約。

雙子隊證實收到大聯盟球隊報價，願意放行，高祐錫也已經搭機前往美國進行體檢；他在前年球季以42次救援成功摘得韓職救援王，防禦率僅1.48，去年受到傷勢影響，僅取得15次救援成功、防禦率3.68。

日職今年行使入札制度的3人中，山本由伸與道奇隊簽下12年3.25億美元大約，特殊的是，合約中兩次逃脫機會落在2029、31年季後，但若2024到29年間進行韌帶置換手術，或因手肘傷勢連續134天待在傷兵名單，則行使時間延後2年。

今永昇太獲得多支球隊關注，包含洋基、大都會、道奇隊，上澤直之也被金鶯隊觀察，兩人尚未決定落腳處；松井裕樹成為旅外自由球員，搶先高祐錫加盟教士。

中職去年季後僅曾峻岳行使旅外球員資格，前天表示雖有國外球隊接觸但未收到合約，不抱太大期望，提升速球均速是今年課題。