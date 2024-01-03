桌球／林昀儒不敵梁靖崑 WTT總決賽首輪止步

世界桌球職業大聯盟（WTT）男子總決賽今天登場，台灣一哥林昀儒男單首輪出師不利，以1比3不敵世界排名第4、中國名將梁靖崑無緣晉級，並苦吞對戰3連敗。

WTT男子總決賽在卡達杜哈舉行，僅世界排名前16的選手才能參加這項頂級賽事，冠軍可獲得獎金4萬美元（約新台幣123.9萬元）與1500積分。

林昀儒去年11月奪得WTT法蘭克福站冠軍後，目前世界排名第6，他在WTT男子總決賽首戰就碰上硬仗，面對中國好手梁靖崑，過去雙方2度交手，林昀儒對戰勝場還未開胡。

林昀儒開賽雖取得3比0領先，但隨後遭遇亂流，讓對手打出一波6比1攻勢，也從領先打到落後，首局先以6比11棄守。

次局戰況激烈，林昀儒共浪費5個寶貴局點、錯失扳平契機，還讓對手打出氣勢，最後再以15比17失守，戰局陷入0比2落後，也讓對手取得「聽牌」優勢。

林昀儒即時回穩，第3局頻頻透過正手搶攻，以10比1亮麗開局，並以11比3搶下，不僅成功將戰線延長，也將比分追成1比2。

可惜對手很快調整回穩，開賽林昀儒就陷入2比7落後，他雖追回兩分縮小差距，卻無法持續加壓反攻，最終以5比11吞敗，未能挺進8強。