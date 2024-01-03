MLB／高祐錫搭機赴美體檢 LG雙子證實：收到美職報價

韓職終結者高祐錫去年季後行使入札制度，截止時間進入倒數階段，今天傳出與教士隊接近簽約，母隊LG雙子隊也證實收到報價，而高祐錫已經搭機前往美國準備進行體檢。

「紐約郵報」資深記者海曼（Jon Heyman）今天在社群平台X（舊稱推特）指出，「韓籍右投高祐錫接近與教士隊簽約，有機會成為他們的終結者。」

根據「韓聯社」報導，LG雙子隊回應此事並未給出高祐錫未來球隊的名稱，但也透露：「高祐錫行使入札制度後，有收到來自大聯盟球團的報價，球隊也尊重他的意願，讓他前往提出報價的球隊。」

韓職入札制度將在當地時間4日早上7點截止，報導中也指出，高祐錫已經搭機前往美國，準備進行體檢，目前尚不知道合約的內容，但如果最終與教士隊簽約，將與同樣韓籍的大聯盟野手金河成攜手作戰。

今年教士隊將與道奇隊在南韓首爾進行賽季開幕戰，教士隊陣中已經有金河成、達比修有、松井裕樹等亞洲球員，道奇隊則剛簽下大谷翔平、山本由伸，滿滿亞洲風。