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MLB／松井裕樹合約細節曝光 擔任終結者最高可領3360萬美金

聯合新聞網／ 綜合報導
松井裕樹。 美聯社
松井裕樹。 美聯社

日本左投松井裕樹先前和教士簽下5年2800萬美元合約，據美聯社報導，松井如果擔任終結者，最多可領到3360萬美元。不過大聯盟資深記者海曼（Jon Heyman）爆料，韓職LG雙子守護神高祐錫接近和教士隊簽約，可能會擔任終結者。

報導透露松井裕樹5年合約細節，年薪依序為325萬美元、550萬美元，575萬美元，650萬美元及700萬美元。如果松井2024年和2025年沒有動TJ手術，或因手肘傷勢待在傷兵名單超過130天，能在2026年季後跳脫合約。

如果松井裕樹2024年或2025年賽季動TJ手術，或因手肘傷勢待在傷兵名單超過130天，2028年合約將轉為球隊選擇權；若上述條件未發生，2028年變成球員選擇權。

激勵獎金部分，松井裕樹2024年到2027年期間，每年都有140萬美元激勵獎金，以終結者身分關門15場能得到15萬美元，25場、35場及45場再各領25萬美元，關門55場有50萬美元。

另外，未經松井裕樹本人同意，不能把他交易掉，還有一名翻譯、客場比賽有飯店套房，以及每年往返日本的機票。

松井裕樹將面臨高祐錫的競爭，高祐錫2022年在韓職出賽61場，防禦率1.48，以42次救援成功奪下救援王，不過2023年受傷勢影響，只出賽44場，15次救援成功，防禦率高達3.68。他去年季後曾代表南韓隊出戰杭州亞運，擊敗中華隊，摘下金牌。

松井裕樹 教士

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