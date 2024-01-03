MLB／簽完松井裕樹…美媒爆：高祐錫與教士接近簽約

繼韓職培證英雄隊強打李政厚之後，LG雙子隊終結者高祐錫新球季也有望落腳美職，「紐約郵報」資深記者海曼（Jon Heyman）指出，高祐錫與教士隊接近簽約。

韓職今年共有一打、一投行使入札制度挑戰大聯盟舞台，「風之孫」李政厚在去年12月與巨人隊簽下6年1.13億美元的破紀錄合約，高祐錫也有機會跟進腳步，巧合的是，高祐錫的太太正是李政厚的妹妹。

海曼今天在社群平台X（舊稱推特）指出，「韓籍右投高祐錫接近與教士隊簽約，有機會成為他們的終結者。」教士隊目前陣中有同為韓籍的野手金河成，去年12月也才剛簽下日職樂天隊投手松井裕樹，是一份5年、2800萬美元合約。

Korean righthander Woo Suk Go close to signing with Padres. Likely to be their closer. — Jon Heyman (@JonHeyman) 2024年1月3日

高祐錫前年球季曾以42次救援成功摘得韓職救援王，且防禦率僅1.48，然而去年受到傷勢影響，出賽場次從61場掉到44場，戰績是3勝8敗及15次救援成功，防禦率3.68是生涯新高。