快訊

離婚跟拍、婚紗照粉碎…大陸離婚經濟為何這麼火

日航完美疏散堪稱典範！38年前史上最慘520死空難 換來「用血寫的」安全規則

毛骨悚然！16世紀先知2024年預言元旦應驗 命中日本強震大火

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／簽完松井裕樹…美媒爆：高祐錫與教士接近簽約

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
趕在入札期限最後一天前，韓職LG雙子隊終結者高祐錫有望旅美與教士隊簽約。 截圖自Talkin’ Baseball X
趕在入札期限最後一天前，韓職LG雙子隊終結者高祐錫有望旅美與教士隊簽約。 截圖自Talkin’ Baseball X

韓職培證英雄隊強打李政厚之後，LG雙子隊終結者高祐錫新球季也有望落腳美職，「紐約郵報」資深記者海曼（Jon Heyman）指出，高祐錫與教士隊接近簽約。

韓職今年共有一打、一投行使入札制度挑戰大聯盟舞台，「風之孫」李政厚在去年12月與巨人隊簽下6年1.13億美元的破紀錄合約，高祐錫也有機會跟進腳步，巧合的是，高祐錫的太太正是李政厚的妹妹。

海曼今天在社群平台X（舊稱推特）指出，「韓籍右投高祐錫接近與教士隊簽約，有機會成為他們的終結者。」教士隊目前陣中有同為韓籍的野手金河成，去年12月也才剛簽下日職樂天隊投手松井裕樹，是一份5年、2800萬美元合約。

高祐錫前年球季曾以42次救援成功摘得韓職救援王，且防禦率僅1.48，然而去年受到傷勢影響，出賽場次從61場掉到44場，戰績是3勝8敗及15次救援成功，防禦率3.68是生涯新高。

韓職 教士 樂天

延伸閱讀

MLB／松井裕樹圓美夢最大難題 「拖」字訣在大聯盟不管用

MLB／日媒曝松井裕樹合約4年約金額 達比修是加盟教士關鍵

MLB／聽到巨人報價嚇到腿軟 李政厚：不因合約而有壓力

MLB／傳松井裕樹獲教士複數年合約 達比修有關注消息睡不著

相關新聞

MLB／山本由伸鉅約細節曝光 2次逃脫綁定手肘健康度

日本澤村賞三連霸強投山本由伸今年球季將穿上道奇隊球衣登板，雙方去年簽下12年3.25億美元大約，今天合約細節出爐，山本由...

MLB／簽完松井裕樹…美媒爆：高祐錫與教士接近簽約

繼韓職培證英雄隊強打李政厚之後，LG雙子隊終結者高祐錫新球季也有望落腳美職，「紐約郵報」資深記者海曼（Jon Heyma...

MLB／松井裕樹合約細節曝光 擔任終結者最高可領3360萬美金

日本左投松井裕樹先前和教士簽下5年2800萬美元合約，據美聯社報導，松井如果擔任終結者，最多可領到3360萬美元。不過大聯盟資深記者海曼（Jon Heyman）爆料，韓職LG雙子守護神高祐錫接近和教士

MLB／涉與未成年不當關係 光芒法蘭柯現身後遭逮捕

光芒隊游擊手法蘭柯（Wander Franco）因涉嫌與未成年少女發生性關係遭調查，他日前收到傳票卻未出庭應訊，行蹤成謎。今天他在律師陪同下，現身多明尼加檢察官辦公室，審訊結束後立刻被逮捕。 法

MLB／官網推出新球季8件大事 「最大條怎麼可能不是大谷？」

2024年剛剛來臨，大聯盟官網立刻推出新球季值得期待的八件大事，二刀流巨星大谷翔平加盟道奇隊排名第1，官網形容：「最大的...

MLB／本季5972轟最大號正是大谷 官網：沒什麼是他做不到的

2023年最後一天，大聯盟官網登出本季飛行距離最遠的10支全壘打，最大號沒有別人，正是美聯MVP大谷翔平，飛了493英尺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。