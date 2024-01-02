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MLB／涉與未成年不當關係 光芒法蘭柯現身後遭逮捕

聯合新聞網／ 綜合報導
光芒隊游擊手法蘭柯。 美聯社
光芒隊游擊手法蘭柯。 美聯社

光芒隊游擊手法蘭柯（Wander Franco）因涉嫌與未成年少女發生性關係遭調查，他日前收到傳票卻未出庭應訊，行蹤成謎。今天他在律師陪同下，現身多明尼加檢察官辦公室，審訊結束後立刻被逮捕。

法蘭柯去年被爆出疑似和未成年少女發生性關係，光芒隨後將他放進限制名單，不能出賽。後續有2名女孩也提出類似指控，多明尼加介入調查後，對他發出傳票，但他沒有出庭應訊。

據《ESPN》報導，法蘭柯解散先前法律團隊，新團隊今天陪同法蘭柯到多明尼加檢察官辦公室。大聯盟記者高梅茲（Hector Gomez）則指出，法蘭柯審訊結束後隨即立刻被逮捕，周三將在法官面前受審，隨訴訟程序進行，檢察官預計會把法蘭柯留在監獄，不得保釋。

法蘭柯曾是大聯盟百大新秀，升上大聯盟後繳出優異表現，與光芒以11年1.82億美元提前續約，上季生涯首度入選明星賽，累積17轟、58打點，沒想到卻爆出醜聞，可能斷送職業生涯。

光芒

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