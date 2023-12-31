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MLB／洋基失敗交易再+1 禁藥王牌蒙塔斯一年約轉戰紅人

聯合新聞網／ 綜合報導
蒙塔斯本季因傷只出賽1場，仍獲得紅人1年1600萬美元合約。 法新社
蒙塔斯本季因傷只出賽1場，仍獲得紅人1年1600萬美元合約。 法新社

紅人隊今天宣布與本季因傷報銷的蒙塔斯（Frankie Montas）達成共識，雙方將簽下1年1600萬美元合約，蒙塔斯2022年季中從運動家隊被交易至洋基隊，但這1年半僅身披條紋衣出賽9場，留下防禦率6.15差強人意成績，毫無疑問是一次失敗投資。

除了洋基外，蒙塔斯還曾效力過白襪、運動家等隊，2019年是他首個破繭而出賽季，該年繳出9勝2敗、防禦率2.63數據，一躍成為綠帽軍新王牌，沒想到因為藥檢未過而被禁賽80場，明星賽跟著夢碎。

不過2021年蒙塔斯再投出生涯巔峰，先發全聯盟最多的32場，拿下13勝9敗，季末塞揚獎票選獲得第6名，隔年雖因球隊欲振乏力導致帳面成績不佳，但交易大限前3.18防禦率、3.35投手獨立防禦率仍夠水準，吸引洋基以4名新秀為代價盤來了蒙塔斯。

然而蒙塔斯轉戰紐約後成績一落千丈，今年更在開訓第一天就因肩傷手術確定缺席大半賽季，僅在本季倒數第2場回歸投了1.1局，效力1年半時間WAR值呈負數，被「紐約郵報」怒批為「帕瓦諾（Carl Pavano）2.0」。

今年紅人打出勝率超過5成賽季，陣中農場大物陸續「開箱」成功，季中更一度登上國聯中區龍頭，球隊目標在休賽季補強貧弱的先發輪值，加進蒙塔斯這筆簽約在內，這個冬天紅人已經花了1.05億美元。蒙塔斯預計將加入包含格林（Hunter Greene）、羅多洛（Nick Lodolo）、艾伯特（Andrew Abbott）、馬丁尼茲（Nick Martinez）等人在內的先發輪值。

洋基

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