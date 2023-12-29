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MLB／「救我喬治！」紅人瓦托沒人要 將自己比喻成電影角色

聯合新聞網／ 綜合報導
老將瓦托。 美聯社
老將瓦托。 美聯社

紅人隊40歲名將瓦托（Joey Votto）今年合約遭球隊買斷，成為自由球員。由於目前尚未獲得新合約，他也在社群網站發文形容目前感受，還幽默地把自己比喻成電影女主角。

瓦托17年大聯盟生涯只效力過紅人，曾6度入選明星賽和1屆金手套，2010年奪下國聯MVP。不過他近年表現下滑，上場機會越來越少，本季只出賽65場，累積14轟，打擊率0.202。因此紅人拒絕執行2024年2000萬美元合約，以700萬美元買斷。

紅人在自由市場開市後補強不斷，但始終沒將瓦托帶回陣中，他今天就在社群網站發文寫道：「成為自由球員就像電影《地心引力》裡女主角珊卓布拉克（Sandra Bullock）與探索者號分開的場景，孤身一人，沒人聽到你呼喊，也不知道能不能回基地。」

「你唯一的希望是等喬治克隆尼（George Clooney）來救你。救我，喬治！」

紅人

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