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棒球／華航公益棒球營登場 陳偉殷、張育成夢幻聯手

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
陳偉殷（右三）、張育成（左三）與認真參與訓練的小球員開心合影。圖／展逸國際企業提供
陳偉殷（右三）、張育成（左三）與認真參與訓練的小球員開心合影。圖／展逸國際企業提供

中華航空首度在中台灣舉辦公益棒球營，今天在台中市北勢國小登場，特別邀請職棒球星陳偉殷張育成參與指導，讓學童有機會與心目中的偶像球員面對面交流，勇敢追尋自己的棒球夢。

華航公益棒球營由總經理高星潢主持開訓，勉勵學童把握難得的訓練機會，開發更多元的興趣及視野，也期待透過行動支持基層體育發展，協助棒球運動向下扎根。

華航自2013年起發起公益體育營，今年首度移師台中，為讓學生能夠更深刻體驗棒球的魅力，除了邀請長期力挺華航公益的陳偉殷，也首次邀請「國防部長」的張育成加入，聯手指導小球員，帶領來自北勢國小、千秋國小、埔里國小及成城國小共116位同學參與棒球特訓。

陳偉殷曾四度參與華航公益棒球營，感謝華航用心安排，能持續參加這個別具意義的活動，希望學生們可以一起好好享受今天的訓練時間；他表示，日復一日的訓練過程雖然辛苦，只有堅持下去才能看到成果。

首次參加公益棒球營的張育成也開心表示，很榮幸可以跟前輩一起指導孩子們，希望能盡自己一點的心力，讓孩子們在棒球這條路上，都能走得順順利利，也期勉孩子們要開心打球、相信自己、永不放棄。

球星化身教練近距離指導，學童們藏不住興奮，也專注的投入練習，華航精心規劃基礎棒球訓練，包含精準傳接訓練增加球感及穩定度、打擊訓練強化小球員揮棒姿勢，並特別安排跑壘、守備動作互動競賽，在遊戲中快樂學習，帶給小球員們一日職業球員的難忘體驗。

陳偉殷勉勵小球員要自我堅持練習。圖／展逸國際企業提供
陳偉殷勉勵小球員要自我堅持練習。圖／展逸國際企業提供
華航公益棒球營首度移師中台灣，總經理高星潢（中）親開訓，職棒球星陳偉殷（右二）、張育成（左二）聯手力挺，鼓勵學童勇敢追尋棒球夢。圖／展逸國際企業提供
華航公益棒球營首度移師中台灣，總經理高星潢（中）親開訓，職棒球星陳偉殷（右二）、張育成（左二）聯手力挺，鼓勵學童勇敢追尋棒球夢。圖／展逸國際企業提供
華航公益棒球訓練營圓滿結束，帶給小球員們一日的難忘體驗。圖／展逸國際企業提供
華航公益棒球訓練營圓滿結束，帶給小球員們一日的難忘體驗。圖／展逸國際企業提供
張育成親身指導小球員，期勉孩子們要開心打球、永不放棄。圖／展逸國際企業提供
張育成親身指導小球員，期勉孩子們要開心打球、永不放棄。圖／展逸國際企業提供

棒球 張育成 陳偉殷

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