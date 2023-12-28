MLB／山本由伸引用大谷名言「不要仰慕」 因他一席話選道奇

道奇日前以12年3.25億美元網羅山本由伸，今天也為他舉辦加盟記者會。山本用英文自我介紹，並引用大谷經典賽說過的名言，也提到大谷是他加盟道奇的最大關鍵。

山本由伸向球迷承諾為了得到冠軍，會努力提升技術，還引用大谷名言「不要仰慕」，他說，「從今天起我必須停止仰慕。努力成為讓別人憧憬的球員，這是我的目標。」

山本由伸表示即使大谷翔平不在，他可能也會選擇道奇，他接著說，「大谷翔平不只是日本球員，還是大聯盟頂尖球員，選擇道奇，確實是我決定來道奇的原因。」先前有報導指出，道奇派出大谷在內的豪華招募團，山本表示大谷當時和他說，「不要做出會讓自己後悔的決定，如果有問題就問我。」這段話成為他加盟道奇的關鍵。

山本由伸選擇披上「18號」戰袍，當被問到是否和前田健太有關，山本表示不是唯一的原因，但他也透露19歲時，曾在道奇球場見證前田健太登板，就是那一刻讓他挑戰大聯盟的想法更強烈。