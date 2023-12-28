MLB／山本不會和大谷共享水原一平 經紀人：正尋找新翻譯

道奇今天為山本由伸舉辦加盟記者會，沒想到翻譯不是球迷熟悉的「大谷翔平翻譯」水原一平，引發球迷熱烈討論。

水原一平隨大谷從天使轉戰道奇，據美媒《Dodgers Nation》報導，山本擁有專屬翻譯，水原一平不會兼任，今天記者會的翻譯是經紀公司派來的，名為艾爾比（Mako Allbee）。

有球迷在網路上表示，「看起來令人安心」、「期待一平『二刀流』，看來沒有」、「以為一平會以翻譯角色現身，看來想多了」。

據日媒《Sponichi Annex》報導，山本由伸經紀人沃夫（Joel Wolfe）透露，目前仍在尋找新的翻譯，山本正在學習英文，他的姐姐正好是英文老師。沃夫表示，「山本已經能說一些英語句子，現在能複述我們說的話，預計1到2個賽季就能用英語交流。」