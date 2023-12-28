MLB／藍鳥2年約網羅洋基「IKF」官網記者「黑人問號」
藍鳥休賽季爭奪大谷翔平失利，昨天續留金手套外野手基爾邁爾（Kevin Kiermaier）後，今天又網羅洋基工具人「IKF」基納法利法（Isiah Kiner-Falefa）。
根據藍鳥官網記者馬瑟森（Keegan Matheson）報導，這是一份2年1500萬美元合約，體檢完成後才會正式宣布。馬瑟森提到，休賽季藍鳥曾被傳出是大谷翔平的下家，甚至有烏龍爆料大谷搭上前往多倫多的飛機，但最終大谷選擇道奇。回到現實，藍鳥需要補強陣容，簽基爾邁爾簡單明瞭，但基納法利的角色存在疑問。
馬瑟森認為，凱納法利法新賽季可能擔任類似莫瑞菲德（Whit Merrifield）的角色，常駐先發陣容，但角色是工具人。這筆簽約無法看出藍鳥實際想要做什麼，要等到之後才會明朗。
基納法利法本季只累積6轟，打擊率0.261，整體攻擊指數（OPS）僅0.660。他2022賽季fWAR（勝利貢獻值）還有1.5，但他離開游擊防區後，fWAR剩0.2。不過基納法利法生涯在藍鳥球場成績還不錯，打擊率0.278，OPS0.791。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言