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MLB／藍鳥2年約網羅洋基「IKF」官網記者「黑人問號」

聯合新聞網／ 綜合報導
超級工具人「IKF」基納法利法。 美聯社
超級工具人「IKF」基納法利法。 美聯社

藍鳥休賽季爭奪大谷翔平失利，昨天續留金手套外野手基爾邁爾（Kevin Kiermaier）後，今天又網羅洋基工具人「IKF」基納法利法（Isiah Kiner-Falefa）。

根據藍鳥官網記者馬瑟森（Keegan Matheson）報導，這是一份2年1500萬美元合約，體檢完成後才會正式宣布。馬瑟森提到，休賽季藍鳥曾被傳出是大谷翔平的下家，甚至有烏龍爆料大谷搭上前往多倫多的飛機，但最終大谷選擇道奇。回到現實，藍鳥需要補強陣容，簽基爾邁爾簡單明瞭，但基納法利的角色存在疑問。

馬瑟森認為，凱納法利法新賽季可能擔任類似莫瑞菲德（Whit Merrifield）的角色，常駐先發陣容，但角色是工具人。這筆簽約無法看出藍鳥實際想要做什麼，要等到之後才會明朗。

基納法利法本季只累積6轟，打擊率0.261，整體攻擊指數（OPS）僅0.660。他2022賽季fWAR（勝利貢獻值）還有1.5，但他離開游擊防區後，fWAR剩0.2。不過基納法利法生涯在藍鳥球場成績還不錯，打擊率0.278，OPS0.791。

藍鳥 洋基

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