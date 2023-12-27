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MLB／「大谷翔平的一年」 外媒回顧2023十大時刻

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平(右)。 美聯社
大谷翔平(右)。 美聯社

大谷翔平在2023年為全球棒球迷創造許多回憶，美國《雅虎體育》今天公布「MLB 2023年讓球迷振奮的十大時刻」，大谷翔平與道奇簽下10年7億美元鉅約排第1。

雅虎體育回顧大谷今年表現，包含WBC經典賽冠軍戰的最後三振、交易截止日前的關注、同天2支全壘打又投出完封、季末右手肘尺骨側副韌帶斷裂，以及第2次全票奪下美聯MVP，「這些都為MLB史上最受期待的自由球員簽約，鋪上一條路。」

報導提到，「大谷翔平與道奇簽下令人咋舌、前所未有，且理所當然的10年7億美元合約，這是一切事情的結合，讓震驚的時刻成為現實。儘管大谷翔平合約有6.8億美元延遲付款，但這個數字成為2023年讓人難以忘懷的棒球回憶。」

排名第2是「新規則帶來史上最多盜壘」，大聯盟今年加大壘包又限制牽制次數，讓盜壘成功率大增，今年有3503次盜壘成功，去年只有2486次。勇士球星亞古納（Ronald Acuña Jr.）本季累積41轟和73次盜壘成功，成為史上首位單季「40轟70盜」球員，與大谷翔平都是全票MVP，也是大聯盟首見紀錄。

3到10名依序是，大谷翔平WBC三振楚奧特（Mike Trout）、白襪投手漢崔克斯（Liam Hendriks）抗癌成功重返球場、運動家球迷嗆老闆、老虎傳奇卡布雷拉（Miguel Cabrera）退休之旅、遊騎兵撒錢奪下世界大賽冠軍、大都會和洋基撒錢卻打不進季後賽、哈波（Bryce Harper）怒瞪勇士內野手阿西亞（Orlando Arcia）、遊騎兵賈西亞（Adolis Garcia）季後賽的瘋狂表現。

大谷翔平

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