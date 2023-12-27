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MLB／松井裕樹圓美夢最大難題 「拖」字訣在大聯盟不管用

聯合新聞網／ 綜合報導
松井裕樹轉戰教士，預計將爭取勝利組角色。 美聯社
松井裕樹轉戰教士，預計將爭取勝利組角色。 美聯社

松井裕樹日前以5年2800萬美元價碼加盟教士隊，成功一圓「美」夢，不過相比於聯盟強度轉換，松井要面臨的首要課題恐怕是投球節奏的大幅調整，去年他壘上無人時，投兩球的間隔時間高達27.7秒，與大聯盟投球計時器規定的15秒有極大落差。

教士總管普瑞勒（A.J. Preller）提到，國聯西區過去幾年都是大聯盟一級戰區，而松井就是球隊需要的人選，「每年總是有更多人才加入這個分區，代表你必須更出色，去年我們進入國聯冠軍戰、今年響尾蛇闖進世界大賽、2年前巨人剛贏下107勝，而道奇拿了一堆分區龍頭......他們真的渴望獲勝。」

不過松井裕樹能否站穩大聯盟也引發不少質疑，從年初WBC經典賽起他就不只一次傳出不適應MLB用球，大聯盟今年開始推行的投球計時器也與他的投球節奏大相逕庭。大聯盟現行規則為壘上無人時，投手接到回傳球後必須在15秒內出手，壘上有人則是18秒，違者計1壞球。

根據統計，松井本季壘上無人時，每投兩球間隔時間為27.7秒，壘上有人時再上漲至38.2秒，在全聯盟投超過30局的投手中排名第1，雖然和投球計時器的計時方式不同，但松井投球「拖」的程度仍是肉眼可見。

翻開大聯盟進階數據比對，去年兩球之間間隔最長的為金鶯隊終結者「魔山」包提斯塔（Felix Bautista）的18.9秒，壘上有人則為21.7秒；最短的則是釀酒人隊的邁利（Wade Miley），僅11.3秒，壘上有人則為14.6秒，都與松井有巨大落差。

教士 松井裕樹

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