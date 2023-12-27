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MLB／道奇豪擲12億美元還沒打算停手！傳看上水手重砲

聯合新聞網／ 綜合報導
今年自由市場上強打者不多，赫南德茲是少數重砲手。 美聯社
今年自由市場上強打者不多，赫南德茲是少數重砲手。 美聯社

道奇隊休賽季火力全開，「大撒幣」程度讓聯盟各隊看了都咋舌，包含大谷翔平、山本由伸兩張歷史級大約在內，冬天至今已經撒了超過12億美元補強，甩開聯盟其他29隊總和，但道奇的補強腳步還沒停下，據傳近期盯上了明星重砲赫南德茲（Teoscar Hernandez）。

赫南德茲是今年自由市場上數一數二的長打者，近3個賽季掃出83發全壘打，生涯兩度獲得銀棒獎，於2021年入選明星賽，今年則是繳出26轟、93打點，攻擊指數.741成績。

根據《洛杉磯時報》指出，道奇追蹤赫南德茲已久，從去年11月就持續關注，由於巨星貝茲（Mookie Betts）新賽季將擔任全職二壘手，目前球隊外野除了新人王票選第3的奧特曼（James Outman）站穩先發外，各個都沒有把握，球隊有補強右打外野手的需求。

除了道奇有興趣外，天使和紅襪也是赫南德茲的潛在下家，兩隊休賽季火力都有不小缺失，天使失去了MVP大谷翔平；紅襪則是交易走佛度戈（Alex Verdugo）、老將透納（Justin Turner）也成為自由球員，都有引進赫南德茲的理由，《MLB TRADE RUMORS》預期他將爭取4年8000萬美元以上的合約。

洛杉磯 道奇 大谷翔平

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