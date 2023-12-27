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MLB／洋基交易市場再出手 送走前大物外野手換守護者火球男

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基透過交易引進了後援投手莫里斯，厚植牛棚深度。 美聯社
洋基透過交易引進了後援投手莫里斯，厚植牛棚深度。 美聯社

根據大聯盟官網報導，休賽季在交易市場上動作頻頻的洋基隊今天再度出手補強，送出了前大物外野手弗洛里歐（Estevan Florial），換來了守護者後援投手莫里斯（Cody Morris），替近期因交易戰力大幅削減的牛棚增添人手。

來自海地的弗洛里歐曾是洋基外野的新希望，小聯盟時期跑、打、守都展現極高天賦，他過去兩度入選大聯盟百大新秀，還曾被視為球隊非賣品，本季他大多待在小聯盟3A，繳出28轟、25盜和79打點，攻擊指數高達.945，卻始終未能將外界期待兌現到大聯盟賽場上。

弗洛里歐大聯盟生涯4年，累積115個打數，僅有2成09打擊率及1發全壘打，休賽季洋基陸續交易來佛度戈（Alex Verdugo）、葛利桑（Trent Grisham）和索托（Juan Soto）後，下季先發外野已然成形，沒有下放權的弗洛里歐已然沒有表現空間。

此外，洋基在此前兩筆交易案中，大小聯盟合計送出了7位投手，填補投手深度勢在必行，透過交易入隊的莫里斯有著均速95英哩以上的火球，並有2年大聯盟經驗，合計13場登板防禦率為˙3.41，本季則是僅投8局，防禦率6.75。

捉摸不定的控球是莫里斯最大的罩門，生涯每9局會投超過5次保送，但洋基教練團過去對於球速快、控球差的投手調整很有一套，莫里斯可長可短的投球型態預計將扮演調度活棋。

後援 洋基 守護者

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