快訊

侯友宜遭綠猛攻 妻任美鈴公開信：2026年6月約滿 凱旋苑改為社宅

李善均留遺書離家 演員妻急忙報警…崩潰等來冰冷遺體

遭割喉國三生不治 少年涉重罪…新北檢：未來不排除朝殺人偵辦

MLB／貝林傑潛在下家再少一位？藍鳥簽回外野金手套

聯合新聞網／ 綜合報導
4屆外野金手套獎得主基爾邁爾回歸藍鳥隊。 美聯社
4屆外野金手套獎得主基爾邁爾回歸藍鳥隊。 美聯社

藍鳥隊今傳以1年1050萬美元價碼續簽基爾邁爾（Kevin Kiermaier），他今年剛拿下生涯第4座金手套獎，新賽季將繼續鞏固藍鳥中外野防線，美媒指出，此舉也代表藍鳥後續在追求強打貝林傑（Cody Bellinger）上應不會如過往積極。

基爾邁爾本季繳出8轟、14盜壘，攻擊指數.741比生涯平均還要高，以「最強外野守備」著名的他防守端也依舊牢不可破，總計繳出3.9WAR值，比透納（Trea Turner）、狄佛斯（Rafael Devers）等一票強打還高，足見防守功力帶來的影響。

基爾邁爾預計將繼續擔綱藍鳥中外野手，分擔另一名外野強打史普林格（George Springer）的防守壓力，藍鳥短期內沒有急迫壓力再補強外野手，換言之，自由市場上最強打貝林傑的行情恐進一步壓縮。

休賽季初期，洋基、藍鳥、小熊、巨人都加入貝林傑爭奪戰，隨著洋基交易來了索托（Juan Soto），藍鳥一躍成為最熱門下家，如今則換藍鳥找到明年的中外野人選，雖然藍鳥陣營對貝林傑仍「有興趣」，不過巨人及小熊較有可能成為最後的落點。

貝林傑本季打出復活身手，繳出.881攻擊指數，以及26轟、20盜、97打點，表現全面，是市場上僅次於大谷翔平的打者，今年休賽季買氣旺盛，貝林傑陣營也放話要2億美元以上大約。

藍鳥

延伸閱讀

MLB／搶大谷翔平、索托失利後 藍鳥領跑強打貝林傑爭奪戰

MLB／世仇之間罕見交易 紅襪送外野手佛度戈去洋基換3投手

MLB／巨人自由市場上不再沉睡 總管稱大谷翔平帶來骨牌效應

MLB／傳貝林傑要價2.5億美金洋基吃不消 等大谷動向再定案

相關新聞

MLB／涉嫌與未成年女性交往 光芒新星法蘭柯不見蹤影遭通緝

光芒隊22歲明星游擊手法蘭柯（Wander Franco）今年8月被爆出與一名14歲女性交往，被放進限制出賽名單中。今天竟傳出法蘭柯行蹤不明，遭多明尼加警方通緝。 法蘭柯今年8月被爆出與14歲女

MLB／貝林傑潛在下家再少一位？藍鳥簽回外野金手套

藍鳥隊今傳以1年1050萬美元價碼續簽基爾邁爾（Kevin Kiermaier），他今年剛拿下生涯第4座金手套獎，新賽季將繼續鞏固藍鳥中外野防線，美媒指出，此舉也代表藍鳥後續在追求強打貝林傑（Cody

MLB／追求山本由伸落空不氣餒 費城人與王牌惠勒談續約

山本由伸上週宣布「開獎」，以12年3.25億投手史上最大約加盟休賽季大獲全勝的道奇隊，有贏家就有輸家，對先發輪值有需求的季後賽競爭者目光紛紛轉向市場上剩餘投手，不過費城人並不是其中一員，而是打算將預算

MLB／難得讓光芒交易輸得徹底 教士簽回史奈爾交易包裹主菜

教士隊日前從白襪隊讓渡名單中挑走了帕提諾（Luis Patino），補強投手戰力，帕提諾正是3年前教士為了得到塞揚強投史奈爾（Blake Snell）而送出的交易包裹一員，曾為大物新秀的他轉戰光芒後表

MLB／盼山本由伸投200局 松坂大輔：想看日本4強投競爭塞揚

大谷翔平和山本由伸相繼加盟道奇，明年將聯手爭冠，引發不少話題。「平成怪物」松坂大輔也預言，未來可能出現日本投手之間競爭塞揚獎的現象。 松坂大輔撰文指出，自由球員市場排名前二的大谷和山本一同加盟道

MLB／大谷招待山本吃高級日料 每人3.6萬日圓由老闆請客

大谷翔平和山本由伸前後加盟道奇，新賽季將攜手爭冠。日前大谷與山本共進晚餐，日媒指出這頓高級日料每人要價3.6萬日圓（約新台幣7873元），但其實是店家請客。 大谷翔平為招待山本由伸，美國時間上周

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。