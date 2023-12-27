MLB／貝林傑潛在下家再少一位？藍鳥簽回外野金手套

藍鳥隊今傳以1年1050萬美元價碼續簽基爾邁爾（Kevin Kiermaier），他今年剛拿下生涯第4座金手套獎，新賽季將繼續鞏固藍鳥中外野防線，美媒指出，此舉也代表藍鳥後續在追求強打貝林傑（Cody Bellinger）上應不會如過往積極。

基爾邁爾本季繳出8轟、14盜壘，攻擊指數.741比生涯平均還要高，以「最強外野守備」著名的他防守端也依舊牢不可破，總計繳出3.9WAR值，比透納（Trea Turner）、狄佛斯（Rafael Devers）等一票強打還高，足見防守功力帶來的影響。

基爾邁爾預計將繼續擔綱藍鳥中外野手，分擔另一名外野強打史普林格（George Springer）的防守壓力，藍鳥短期內沒有急迫壓力再補強外野手，換言之，自由市場上最強打貝林傑的行情恐進一步壓縮。

休賽季初期，洋基、藍鳥、小熊、巨人都加入貝林傑爭奪戰，隨著洋基交易來了索托（Juan Soto），藍鳥一躍成為最熱門下家，如今則換藍鳥找到明年的中外野人選，雖然藍鳥陣營對貝林傑仍「有興趣」，不過巨人及小熊較有可能成為最後的落點。

貝林傑本季打出復活身手，繳出.881攻擊指數，以及26轟、20盜、97打點，表現全面，是市場上僅次於大谷翔平的打者，今年休賽季買氣旺盛，貝林傑陣營也放話要2億美元以上大約。