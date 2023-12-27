MLB／涉嫌與未成年女性交往 光芒新星法蘭柯不見蹤影遭通緝
光芒隊22歲明星游擊手法蘭柯（Wander Franco）今年8月被爆出與一名14歲女性交往，被放進限制出賽名單中。今天竟傳出法蘭柯行蹤不明，遭多明尼加警方通緝。
法蘭柯今年8月被爆出與14歲女性交往，且發生性關係，隨後又有17歲女性指控他，大聯盟也展開調查，光芒將他放進限制名單中，無法出賽。
負責處理未成年與性別暴力的多明尼加相關機構，先前也展開調查，但根據多明尼加當地媒體報導，檢察官周二兩度搜索法蘭柯住家，但都找不到人，已對他發起通緝。
法蘭柯2021年與光芒隊簽下11年1.82億美元延長合約，今年累積17發全壘打，打擊率0.281，首度入選明星賽，前途看似一片光明，如今卻可能永遠離開大聯盟舞台。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言