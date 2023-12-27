快訊

美麗島民調／賴蕭配、侯康配相差9個百分點 雙北各有優勢

許允樂腦部有血塊會「短暫失憶」 曾向張兆志交代遺願

空中堡壘B-17初衷並非轟炸 又為何改裝成如飛行砲艇的YB-40

MLB／涉嫌與未成年女性交往 光芒新星法蘭柯不見蹤影遭通緝

聯合新聞網／ 綜合報導
光芒隊游擊手法蘭柯。 美聯社
光芒隊游擊手法蘭柯。 美聯社

光芒隊22歲明星游擊手法蘭柯（Wander Franco）今年8月被爆出與一名14歲女性交往，被放進限制出賽名單中。今天竟傳出法蘭柯行蹤不明，遭多明尼加警方通緝。

法蘭柯今年8月被爆出與14歲女性交往，且發生性關係，隨後又有17歲女性指控他，大聯盟也展開調查，光芒將他放進限制名單中，無法出賽。

負責處理未成年與性別暴力的多明尼加相關機構，先前也展開調查，但根據多明尼加當地媒體報導，檢察官周二兩度搜索法蘭柯住家，但都找不到人，已對他發起通緝。

法蘭柯2021年與光芒隊簽下11年1.82億美元延長合約，今年累積17發全壘打，打擊率0.281，首度入選明星賽，前途看似一片光明，如今卻可能永遠離開大聯盟舞台。

光芒

相關新聞

MLB／涉嫌與未成年女性交往 光芒新星法蘭柯不見蹤影遭通緝

光芒隊22歲明星游擊手法蘭柯（Wander Franco）今年8月被爆出與一名14歲女性交往，被放進限制出賽名單中。今天竟傳出法蘭柯行蹤不明，遭多明尼加警方通緝。 法蘭柯今年8月被爆出與14歲女

MLB／難得讓光芒交易輸得徹底 教士簽回史奈爾交易包裹主菜

教士隊日前從白襪隊讓渡名單中挑走了帕提諾（Luis Patino），補強投手戰力，帕提諾正是3年前教士為了得到塞揚強投史奈爾（Blake Snell）而送出的交易包裹一員，曾為大物新秀的他轉戰光芒後表

MLB／追求山本由伸落空不氣餒 費城人與王牌惠勒談續約

山本由伸上週宣布「開獎」，以12年3.25億投手史上最大約加盟休賽季大獲全勝的道奇隊，有贏家就有輸家，對先發輪值有需求的季後賽競爭者目光紛紛轉向市場上剩餘投手，不過費城人並不是其中一員，而是打算將預算

MLB／盼山本由伸投200局 松坂大輔：想看日本4強投競爭塞揚

大谷翔平和山本由伸相繼加盟道奇，明年將聯手爭冠，引發不少話題。「平成怪物」松坂大輔也預言，未來可能出現日本投手之間競爭塞揚獎的現象。 松坂大輔撰文指出，自由球員市場排名前二的大谷和山本一同加盟道

MLB／大谷招待山本吃高級日料 每人3.6萬日圓由老闆請客

大谷翔平和山本由伸前後加盟道奇，新賽季將攜手爭冠。日前大谷與山本共進晚餐，日媒指出這頓高級日料每人要價3.6萬日圓（約新台幣7873元），但其實是店家請客。 大谷翔平為招待山本由伸，美國時間上周

MLB／佛度戈讚洋基教頭暗酸紅襪柯拉 遭名將怒嗆遲到又懶惰

佛度戈（Alex Verdugo）日前被紅襪交易到洋基，他不只遵守洋基隊規剃鬍，還大讚洋基教頭布恩（Aaron Boone）懂帶心，疑似順便暗酸紅襪教頭柯拉（Alex Cora）。 佛度戈新賽季

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。